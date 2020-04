Gazidis: "La nostra priorità è la sicurezza, faremo la nostra parte. Saremo una squadra ancora più compatta"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha lanciato un messaggio sui canali social del club in questa emergenza Coronavirus: "Cari milanisti, vi parlo dalla mia casa qui a Milano dove come voi sono rinchiuso mentre viviamo questa tragedia intorno a noi, in questi giorni abbiamo capito chi e cosa conta di più. Penso agli infermieri, ai medici, a tutti gli operatori sanitari, ma anche alla polizia, alle forze dell'ordine, agli autisti, ai commessi dei supermercati e a tutti agli addetti ai servizi essenziali che in un modo o nell'altro si prendono cura di noi e su cui facciamo affidamento. Grazie a tutti loro dal profondo del cuore. La più grande priorità del nostro club è molto semplice: è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità. Torneremo ad allenarci e a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per i nostri giocatori, per lo staff, i tifosi e gli italiani. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto, tutto questo viene spiegato sul nostro sito in un comunicato stampa dedicato, stiamo pensando ai più anziati, ma anche ai giovani. Quando la nuova stagione partirà non dimenticheremo gli eroi di questi mesi che con coraggio e professionalità aiutano migliaia di persone. Sono felice ed orgoglioso che in numero incredibile vi stiate unendo a questi sforzi, nello stesso modo in cui avete sempre sostenuto il nostro grande club. Abbiamo anche il dovere di guardare avanti per il nostro club, per assicurarci che superi questa crisi in modo sano e forte. Lo faremo su basi sicure. Stiamo partecipando attivamente, ai più alti livelli, con le autorità sportive nazionali ed internazionali per gestire il calcio in questa emergenza. Il calcio porta gioia e questo è importante, faremo la nostra parte per ricostruire la speranza, la gioia, l'orgoglio e la solidarietà per quando usciremo da questo momento. I club non sono solo delle società che giocano a calcio, hanno un ruolo nella comunità, rappresentano dei valori senza i quali il calcio non varrebbe nulla. Vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi, vogliamo rendervi orgogliosi. Ho visto tanto da parte vostra e da tutti gli italiani, sento fiducia e orgoglio per il futuro, sono fiero di far parte di questo club e di questa fantastica città. Restiamo uniti in questi momenti difficili, saremo ancora di più una squadra compatta quando usciremo da questa crisi, più umani, più uniti, più forti che mai. Avanti Italia, sempre Milan".