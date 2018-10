Gazzetta - Alta pressione Milan, col Betis è vietato steccare: il cambio di passo deve arrivare subito

Nessuno metta in dubbio la voglia di vincere di Gennaro Gattuso. Nel corso della conferenza stampa di ieri, Rino lo ha ribadito più volte. Perché va bene tutto (critiche, fantasmi, spifferi e quant’altro), ma su certi argomenti il mister non transige. A Milanello - scrive La Gazzetta dello Sport - è tornata l’alta pressione. Le tre vittorie consecutive prima della sosta non bastano ad arginare l’emorragia di consensi post-derby.

RISCATTO - A preoccupare Gattuso, comunque, non è l’umore dei tifosi, né tantomeno i giudizi sull’errore di Donnarumma nel derby, ma il Betis, avversario questa sera in Europa League. Più che la sfida con gli spagnoli in sé e per sé – osserva la rosea - conta ciò che rappresenta. Il cambio di passo auspicato dalla dirigenza, infatti, deve arrivare subito, altrimenti il clima “in famiglia”, come la chiama il tecnico rossonero, potrebbe incrinarsi.

VINCERE - L’imperativo, dunque, è eliminare subito le scorie lasciate dal gol di Icardi e ripartire. Gattuso si affiderà al turnover, visti i tanti impegni ravvicinati che incombono, ma con moderazione, senza eccessi. Perché stasera, a San Siro, è vietato steccare. Un altro risultato negativo potrebbe avere serie conseguenze non soltanto per Rino ma un po’ per tutto l’ambiente.