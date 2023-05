Gazzetta - Blindato Leao, ora tocca a Maignan: si lavora al rinnovo fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'addio a zero di Gigio Donnarumma non era stato facile da digerire per i tifosi del Milan, anche perchè al suo posto era arrivato un portiere dalla Francia poco conosciuto. Ma Mike Maignan, comprato a titolo definitivo dal Lille per 13 milioni di euro, ci ha messo davvero poco per conquistare e diventare uno degli idoli indiscussi del popolo milanista. E lo ha fatto a suon di grandi prestazioni e grandi parate.

DA BLINDARE SUBITO! - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese è diventato un elemento fondamentale della squadra di Stefano Pioli e per questo in via Aldo Rossi stanno pensando di blindarlo il prima possibile con un prolungamento di contratto e un importante adeguamento dell'ingaggio. Attualmente Maignan ha un accordo con il Milan fino al 2026 a 2,8 milioni di euro stagione, ma per evitare che qualche top club si faccia avanti in estate i rossoneri vogliono iniziare presto i colloqui con Mike e il suo entourage per discutere del rinnovo.

RINNOVO MERITATO - L'obiettivo del Diavolo è spostare la scadenza di un paio di anni, quindi fino al 2028, e soprattutto aumentare il suo ingaggio fino almeno a 4 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma più che meritata visto che il francese è stato decisivo l'anno scorso nella conquista dello scudetto e lo è stato anche in questa stagione, nonostante il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Blindato Leao, che firmerà nelle prossime ore, l'obiettivo del Milan è fare lo stesso con Maignan.