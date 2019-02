Gazzetta - Calha, il Milan aspetta un leader: dopo il gol ritrovato, cerca la svolta per confermarsi in rossonero

Quando un gol vale doppio. Calhanoglu lo ha inseguito per ventidue giornate di campionato. Alla fine, però, arrivato nella partita forse più importante, quella che ha permesso al Milan di dare il primo strappo nella corsa al quarto posto Champions. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, oltre a capovolgere il risultato dalla gara con l'Atalanta, la rete messa a segno a Bergamo potrebbe aver capovolto anche la stagione del turco.

IMPEGNO - Gol ma non solo: Calha ha confezionato dalla bandierina pure il pallone per il definitivo 3-1 di Piatek. Bene, ma serve ancora di più. E la sfida di domani sera contro l’Empoli sembra fatta apposta per alzare l’asticella: con Suso squalificato, toccherà ad Hakan guidare il Milan alla terza vittoria consecutiva. Gattuso ha riconosciuto che i mesi precedenti sono stati al di sotto delle aspettative dal punto di vista tecnico, ma non ha mai messo in dubbio l’impegno dell'ex Leverkusen, un intoccabile per l'allenatore. Perché Calhanoglu è un giocatore di equilibrio, fondamentale nello scacchiere tattico di Rino.

RIFONIMENTI - L'ostinazione di del tecnico, che gli ha dato fiducia nonostante il lungo periodo difficile, ora sta pagando. La necessità di segnare domani per Calha potrà passare in secondo piano: Gattuso gli chiederà rifornimenti per Piatek e il turco dovrà sostanzialmente proseguire sulla strada di questa stagione, che lo vede tra gli “inventori” più brillanti in casa rossonera con 53 occasioni create in A, secondo solo a Suso (63).