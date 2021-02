Gazzetta - Calha in panchina, Leao fa il trequartista: Pioli ripropone l’esperimento riuscito a Bologna

Calhanoglu c’è, ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Perché il Covid fa anche questo, debilita chi lo prende. Il turco sta bene, ma ha bisogno di lavorare ancora qualche giorno per ritrovare la giusta condizione atletica. Chissà, magari Pioli gli concederà un po’ di spazio già contro il Crotone, una sorta di prova generale per poi riprendersi la maglia da titolare nella gara con lo Spezia. Si vedrà...

LEAO TREQUARTISTA - Calhanoglu, dunque, partirà dalla panchina oggi a San Siro. Al suo posto, con ogni probabilità, agirà nuovamente Rafael Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a Bologna il giovane portoghese ha dimostrato di poter giocare bene anche in quella posizione (alle spalle di Ibra) e Pioli sembra intenzionato a ripetere l’esperimento.

TRIO OFFENSIVO - Con un Leao in grande forma - sottolinea la rosea - i meccanismi d’attacco dovrebbero funzionare comunque, anche senza Calhanoglu a rifinire tra le linee. Confermati Saelemaekers e Rebic sugli esterni: il croato è a caccia di continuità, dopo il gol messo a segno contro il Bologna. Con Ibra là davanti, poi, Pioli può stare sereno.