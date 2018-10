Gazzetta - Calhanoglu e l’astinenza da gol: Hakan si demoralizza al primo errore, ma il Milan lo aspetta

Il Milan è in crescita, sia dal punto di vista tecnico che mentale, della personalità. Ma c’è un giocatore che sta facendo più fatica del previsto. Si tratta di Calhanoglu, uno dei pilastri della squadra di Gattuso. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, piiù passano le partite, più cresce la sua fame di gol, anche perché tutti - da Higuain al neo arrivato Castillejo, dalle punte ai centrocampisti offensivi - sono andati a segno. Tutti tranne lui.

CONVINCENTE - La prima annata in rossonero di Hakan si era chiusa con ritmi altissimi sotto l’aspetto realizzativo: 8 gol, molti dei quali nella seconda parte della stagione (6 con Gattuso in panchina). Le reti - sottolinea la rosea - erano il sigillo su quelle prestazioni sempre più convincenti grazie alle quali “Calha” era passato dall’essere un oggetto misterioso a un esterno atipico ma funzionale al gioco di Rino, convincendo tutti.

SPENSIERATEZZA - Il vero limite del turco, in questa fase di appannamento, sembra risiedere nella testa. Calhanoglu si è calato nel ruolo di uomo-squadra, anche ora che le cose che non girano per il verso giusto (per tanti è un punto di riferimento anche fuori dal campo), ma soffre tremendamente l’astinenza da gol. Il dieci milanista dovrebbe ritrovare la spensieratezza che lo aveva rilanciato dopo l’arrivo di Gattuso