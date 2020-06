Gazzetta - Corre e crea occasioni, Castillejo non si ferma mai: Samu fondamentale nell’assetto del Milan

La sua assenza a Torino, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, si è sentita (eccome!). Perché Samu Castillejo è un polmone di questo Milan, una fonte inesauribile di ossigeno e corsa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a Lecce si è visto quanto sia importante lo spagnolo nel 4-2-3-1 disegnato da Pioli negli ultimi mesi.

LAVORO FONDAMENTALE - Attacca e difende, l’instancabile Samu: la sua capacità di coprire la fascia - mostrata anche prima del lockdown - è fondamentale per il nuovo assetto del Milan. Col passare dei mesi, Castillejo, una volta semplice riserva di Suso, è entrato nei meccanismi di Pioli fino a diventarne un ingranaggio indispensabile. Insomma, una garanzia: lo spagnolo va sempre di fretta, crea chance ed è sempre positivo nell’atteggiamento.

CONTINUITA’ - Contro il Lecce ha messo a segno il suo primo gol in campionato. Meritato - osserva la rosea - non soltanto per i chilometri macinati. Samu è l’uomo che non si ferma mai e che, negli ultimi tempi, ha garantito continuità. Pioli non si priverebbe mai del suo esterno tuttofare, l’unico con determinate caratteristiche nell’attuale rosa.