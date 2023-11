Gazzetta - Da David a Guirassy: i nomi per l'attacco del Milan. E in difesa ci sono Kiwior e Badiashile

Il Milan guarda già al mercato di gennaio per migliorare la rosa. Le esigenze importanti dei rossoneri nel 2024 saranno due: il difensore centrale e il centravanti. La dirigenza rossonera pensa che senza Kalulu e Pellegrino, out ancora per molto tempo, non bastano due titolari e un Kjaer a mezzo servizio. Mentre davanti il solo Giroud non può giocarle tutte. Ecco perché il Milan a gennaio lavorerà su questi fronti.

Priorità

Sono tre i nomi, come riporta la Gazzetta dello Sport, che il Milan sonda per quella che è la priorità della rosa, ovvero l'attaccante: Jonathan David, Serhou Guirassy, Akor Adams. Questi tre giocatori ovviamente non rimarranno gli unici obiettivi dei rossoneri, che sonderanno sul mercato prima di fare la spesa definitiva. David è il nome più semplice da prendere: costa 40 milioni, tanti, ma i rossoneri possono giocare sul fatto che sia il giocatore, sia il Lille stanno andando male. Guirssy costa meno - 17 milioni di clausola - ma ha gli occhi di tutta Europa addosso. Infine Adams, la più scommessa di tutte: piace per l'impatto fisico.

E in difesa...

Il Milan a gennaio potrà spendere, ma non avrà un maxi budget da 200 milioni. Per la difesa, dunque, si osservano prestiti e i famosi "affari di gennaio". In cima alla lista di questi profili c'è il nome di Jakub Kiwioe, passato all'Arsenal la passata stagione. Ma i Gunners, dopo aver versato 25 milioni nelle casse dello Spazio, apriranno al prestito? Stesso ragionamento anche per Badiahile del Chelsea. Ma non mancano anche i nomi giovani alla Pellegrino: Koulierakis (Paok) e Alessandro Marcandalli (Reggiana, di proprietà del Genoa) piacciono, ma la strada per Milanello è lunga.