Gazzetta - Da Milenkovic e Luiz Felipe al ritorno di Caldara: i primi nomi per la difesa del Milan a gennaio

Qualche giorno fa, il dt rossonero Paolo Maldini ha dichiarato che il Milan è già competitivo e quindi non farà nulla in entrata durante il mercato invernale. Mercoledì a Genova è arrivato però il grave infortunio di Simon Kjaer che si opererà oggi e dovrà restare fuori a lungo: il Diavolo potrebbe quindi essere costretto a cercare a gennaio un difensore da inserire nella rosa milanista, ma potrebbe anche rimanere comunque così visto che in rosa come centrali ci sono Tomori, Romagnoli e Gabbia, a cui si può aggiungere anche Kalulu.

DECIDE PIOLI - La decisione finale spetterà a Stefano Pioli, intanto però Maldini e Massara si stanno guardando intorno per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il tecnico rossonero comunicasse loro di aver bisogno di un nuovo rinforzo in difesa. E' ancora presto visto che l'infortunio di Kjaer è recentissimo (due giorni fa), ma, secondo La Gazzetta dello Sport, iniziano già a circolare i primi nomi per la retroguardia milanista. Il primo è quello di Mattia Caldara, giocatore di proprietà del Milan attualmente in prestito al Venezia: si tratterebbe dell'opzione ovviamente più economica, ma per ora i due club smentiscono un ritorno dell'ex Atalanta a gennaio a Milanello.

PRIMI NOMI - Nelle prossime settimane potrebbe poi tornare di moda il nome di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina già cercato in passato dai rossoneri: il serbo ha da poco rinnovato con i viola, ma nel nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, una cifra decisamente più bassa rispetto ai 40 milioni che il club gigliato chiedeva negli ultime finestre di mercato. Tra i candidati c'è poi anche Luiz Felipe, il quale è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2022. Il Milan continua a seguire diversi giovani, tra cui il 20enne Benoit Badiashile del Monaco (viene valutato 30 milioni) e il 19enne Becir Omeragic dello Zurigo, il cui cartellino costa intorno ai 12 milioni. Per il momento si tratta comunque solo di ipotesi, anche perchè alla fine il Milan potrebbe decidere di restare così com'è.