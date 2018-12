Gazzetta - Dal corner dell'1-0 al rigore inesistente, fino al rumore fastidioso: tutta la rabbia di Leonardo per un'eliminazione ingiusta

Dopo la sconfitta con l'Olympiacos per 3-1 e la conseguente eliminazione dall'Europa League del Milan, è scoppiata la rabbia di Leonardo: il dirigente milanista si è infatti presentato davanti ai giornalisti nel post-partita piuttosto furioso e se l'è presa soprattutto con l'arbitro Bastien, a suo dire il principale colpevole per l’uscita di scena del Diavolo dalla competizione europea.

ERRORI ARBITRALI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di Leonardo, il quale si è lamentato in primis dell'1-0 dei greci: "A noi è stato fischiato fallo per aver battuto un calcio d’angolo giudicato irregolare, con Castillejo. Sulla stessa situazione, dall’altra parte, il giocatore dell’Olympiacos tocca il pallone, lo mette in gioco e se ne va lasciandolo al compagno, ma nessuno interviene". Il brasiliano ha poi contestato anche il rigore concesso all'Olympiacos: "Il rigore non c’è, non andava dato. La Uefa deve essere un modello anche per usare uno strumento come la tecnologia, che adottano tutti".

RIMORE FASTIDIOSO - Ma c'è anche un'altra cosa che ha infastidito parecchio il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan: "Aggiungo che ogni volta che il Milan attaccava c’era un rumore che infastidiva tutti, una specie di clacson, sono anche andato a protestare, ma non è servito a niente". Ovviamente anche la squadra ha le sue colpe: "È vero, sappiamo che non abbiamo sempre dominato, ma sappiamo anche qual è il momento che stiamo attraversando - continua Leonardo -. Non dico che siamo stati brillanti, ma l’eliminazione è ingiusta, oggi avremmo chiuso la classifica con tre punti in più dell’Olympiacos. Non voglio trovare scuse, sia chiaro, ma gli episodi hanno influenzato fortemente la partita". Insomma, una notte da dimenticare per il Milan che ora dovrà concetrarsi sul campionato se vorrà tornare finalmente in Champions League.