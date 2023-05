Gazzetta - Diaz e un futuro ancora da scrivere: per restare al Milan serve la Champions

MilanNews.it

Il futuro di Brahim Diaz è ancora tutto da scrivere. Al momento l'unica certezza è che il prossimo 30 giugno scadrà il prestito dello spagnolo dal Real Madrid al Milan. Poi il suo destino è ancora certo: rientrerà ai Blancos o resterà a Milanello? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che per rimanere in rossonero è fondamentale la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League.

SERVE LA CHAMPIONS - Questo perchè per il riscatto di Diaz il Milan dovrà versare 22 milioni di euro nella casse del Real, una cifra importante che impatterebbe sul bilancio del club di via Aldo Rossi. Solo se i rossoneri si qualificheranno alla prossima Champions la permanenza di Brahim diventerebbe un'opzione seria e concreta. A breve gli agenti dello spagnolo incontreranno sia il Real che il Milan per parlare del futuro del loro assistito che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milanello, ma allo stesso tempo, dopo diversi anni in prestito, è probabile che anche lui voglia una sistemazione definitiva.

ALTI E BASSI - Al termine di Milan-Sampdoria, sfida nella quale ha segnato un gol e regalato due assist, Diaz ha dichiarato: "Il Milan per me è incredibile e qua sono contento, posso dire questo. Sono milanista. Non voglio parlare del futuro e questo non è il momento, non posso dire nulla perché non so nulla". La sua stagione ha avuto diversi alti e bassi, ma il suo apporto è stato comunque importante. Ora ci sono ancora due partite nelle quali avrà la possibilità di dare il suo contributo alla qualificazione del Milan alla prossima Champions League, poi arriverà il momento di prendere una decisione sul suo futuro.