Gazzetta - Giroud, esordio perfetto: il francese entra, dà la scossa al Milan e segna dopo pochi minuti

Sono bastati pochi minuti a Olivier Giroud per prendersi il Milan. Un biglietto da visita da campione, quello esibito dal francese all’Allianz Riviera di Nizza: stacco, colpo di testa e pallone in rete. Insomma, la specialità della casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Chelsea ha mostrato quello che potrà fare per i rossoneri durante tutta la stagione.

LA SCOSSA - Entrato in campo nel secondo tempo, Giroud ha subito capitalizzato quello che gli veniva offerto, riportando in parità la partita dopo il vantaggio su rigore del Nizza, dimostrando di non aver nessun problema a calarsi nella realtà italiana. Olivier è al Milan da pochi giorni, ma il suo ingresso ha dato la scossa ai compagni, agendo da leader e riferimento dell’attacco milanista.

JOLLY - Soldi spesi bene, scrive la rosea, quelli per il centravanti francese, il quale, nella sua lunga carriera, ha sempre dimostrato di saper lavorare per la squadra e adattarsi a situazioni diverse. Insomma, un jolly dell’attacco che Pioli potrà sfruttare a suo piacimento. E chissà che il tecnico rossonero non decida di studiare qualche variazione sul tema del 4-2-3-1. Perché presto tornerà anche Ibra.