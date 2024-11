Gazzetta - I risultati arrancano, ma il Milan si rinnova con Maignan e Theo. Le strategie

Al Milan mancherà continuità, ma il lavoro della dirigenza di via Aldo Rossi non si ferma. L'obiettivo è quello di blindare l'ossatura della formazione di Paulo Fonseca, partendo da Mike Maignan, passando per Theo Hernandez e Matteo Gabbia, fino ad arrivare a Tijjani Reijnders, facendo firmare loro un rinnovo di contratto importante che scacci una volta e per tutte via quelle voci che vedrebbero questi campioni lontano dalla Milano rossonera,

MIKE MAIGNAN - Arrivato in sordina nella Primavera del 2021, Mike Maignan ha cancellato in fretta il ricordo di Donnarumma, vincendo uno scudetto da protagonista con parate importanti. Nella scorsa stagione, però, il rendimento del portiere francese era leggermente calato, ma in questa sembrerebbe essere immediatamente tornato ai suoi livelli.

Per Maignan negli scorsi mesi si è anche parlato di un possibile addio, ma la dirigenza non ha mai iniziato alcuna trattativa per la sua cessione, con lo stesso portiere che entro la fine della stagione vuole arrivare a mettere le firme sul nuovo contratto. La volontà delle parti di continuare insieme è chiara, col francese che dagli attuali 3,2 milioni di euro di stipendio, potrebbe arrivare a percepirne 5, il tutto firmando fino al 2029. Maignan è attratto da questa prospettiva quanto dalla possibilità di poter addirittura appendere i guanti al chiodo in rossonero, e la fumata bianca sembrerebbe essere questione di tempo.

THEO HERNANDEZ - Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che le trattative per il rinnovo di Theo starebbero attraversando una fase di disgelo dopo che la richiesta per firmare un nuovo accordo era stata superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione, cifra che va ben oltre il tetto massimo fissato dal Milan.

La novità è che in occasione della trasferta europea di Madrid, è andato in scena un faccia a faccia tra la dirigenza rossonera e l'agente del francese, Manuel Garcia Quilon. Il punto di partenza è la volontà comune di andare avanti insieme, con Theo, quasi sempre capitano, che punta ad arrivare a guadagnare quanto il suo compagno di fascia Rafael Leao, motivo per il quale si era partiti da una richiesta decisamente superiore. Rispetto a Maignan, la mole di lavoro è decisamente superiore, ma aleggia comunque ottimismo, anche perché Theo a Milano sta bene ed il progetto Milan lo affascina, nonostante tutte le incomprensioni dell'ultimo periodo.