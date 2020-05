Gazzetta - Ibra, grande feeling con Pioli: rinnovo più facile con la conferma dell’attuale allenatore

I tifosi rossoneri aspettano notizie su Ibrahimovic. E no, il rientro in Italia dalla Svezia non c’entra. Il popolo milanista attende un segnale dalla proprietà, una presa di posizione, una semplice dichiarazione che possa in qualche modo rassicurare tutti e "aprire" alla permanenza di Zlatan nella prossima stagione. Nel frattempo, Pioli lo attende per ricominciare il lavoro interrotto bruscamente dall’emergenza Coronavirus.

GRANDE FEELING - Durante queste settimane di clausura forzata, allenatore e giocatore sono stati costantemente in contatto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rapporto è più che mai proficuo. E potrebbe fare la differenza nella scelta dello stesso Ibra. Tra di loro c’è rispetto, fiducia e chiarezza, pietre angolari su cui è stata edificata l’intesa. Il tecnico emiliano gli ha permesso di restare a Stoccolma ad allenarsi, cosa che Zlatan ha apprezzato particolarmente. Di fronte a tutto questo - osserva la rosea - è quasi una conseguenza naturale che Ibrahimovic voti Pioli.

RINNOVO - Con la conferma dell’attuale mister, il rinnovo di Ibrahimovic sarebbe più facile. Lo svedese, comunque, vuole prima conoscere i piani di Elliott per il futuro. Perché in tutta questa vicenda i soldi non c’entrano. All’attaccante, infatti, interessano più il progetto e l’ambizione del club. Se Pioli resterà sulla panchina rossonera, Zlatan avrà un motivo in più molto forte per dire di nuovo sì al Milan. In caso contrario, la situazione è da valutare. Ma il giocatore potrebbe restare anche in caso di avvicendamento in panchina.