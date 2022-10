Gazzetta - Il Milan batte l'Empoli nel recupero: il re è sempre Leao, gol e assist per Rafa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan torna al successo dopo la sconfitta con il Napoli grazie ad un super Leao, decisivo anche ieri sera nel successo contro l'Empoli. Gol e assist per il portoghese, che è sempre più pilastro della squadra di Pioli. Un alieno atterrato sul campionato, scrive la Gazzetta dello Sport, a cui però non è stato ancora rinnovato il contratto. Ma una cosa non è in dubbio: esiste un Milan con Leao, e uno senza.

Un rinnovo da sassantacinque milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il rinnovo di Leao costerebbe alle casse dei rossoneri sessantacinque milioni. Sono tanti, vero, ma il Milan di Leao vince partite complicate grazie alle sue giocate spettacoli e soprattutto decisive. Maldini e Massara sono consapevoli del gioiello che hanno in squadra, un fenomeno d'altri tempi, e per questo i tifosi rossoneri non dovranno essere particolarmente preoccupati.

Gol e assist

Ancora una volta, l'esterno portoghese risolve una partita diventata sempre più in salita a causa degli infortuni preoccupanti di Kjaer, Calabria e Saelemaekers, obbligati ad uscire a causa di tre problemi muscolari. Leao batte l'Empoli prima con una giocata spettacolare nell'azione del gol di Rebic, poi con il gol che chiude definitivamente il match: uno scavetto delizioso che supera un Vicario in serata.