Gazzetta - Il Milan ci ha ripensato: Cutrone non è più sul mercato

Era stato iscritto alla lista dei cedibili e il suo addio sembra quasi certo, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato e ora le quotazioni di Patrick Cutrone sono improvvisamente risalite: il Milan, secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, avrebbe infatti deciso di trattenerlo. Non c'è nulla di definitivo perchè si sa che nel mercato le cose possono cambiare velocemente, però il club di via Aldo Rossi non vorrebbe più sacrificarlo.

NESSUNA STRATEGIA - Nei giorni scorsi, era stato già anche fissato il prezzo del suo cartellino, mentre ora c'è la volontà di puntare ancora su di lui e sui suoi gol. Dietro questa decisione, non sembra esserci nessuna strategia (toglierlo dalla lista dei cedibili per poter alzare le pretese di fronti a nuovi possibili acquirenti), ma il reale desiderio di averlo nella rosa milanista del nuovo Milan di Marco Giampaolo. Nella scorsa stagione, dopo l'arrivo di Piatek, Cutrone ha trovato pochissimo spazio, ma il cambio di modulo che ci sarà con l'arrivo in panchina dell'ex Empoli e Samp (dal 4-3-3 al 4-3-1-2) potrebbe permettere a Patrick di trovare più spazio.

MAGLIA DA TITOLARE - Ovviamente, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere la cessione per andare in una squadra che gli permetta di avere un posto da titolare fisso, cosa che al Milan non può avere: Piatek è infatti l'unico certo di una maglia, mentre Cutrone dovrebbe giocarsela con André Silva e magari anche con un altro attaccante se il club milanista dovesse prenderlo. A Patrick non mancano comunque gli estimatori, in particolare Torino e Sassuolo.