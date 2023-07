Gazzetta - Il Milan ci prova davvero per Frattesi: oggi incontro Furlani-Carnevali. Occhio alla carta Colombo...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo settimane di voci, ora il Milan fa sul serio e ci prova per davvero per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo su cui hanno messo gli occhi anche Juventus, Roma e soprattutto Inter: nella giornata di oggi, infatti, l'ad rossonero Girgio Furlani incontrerà Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, per parlare del giocatore italiano, capire la fattibilità dell'affare e provare il sorpasso sulla concorrenza.

CAMBIO MODULO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Loftus-Cheek, preso a titolo definitivo dal Chelsea, il Diavolo non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è al lavoro per rinforzare ulteriormente il centrocampo di Stefano Pioli che ieri ha salutato ufficialmente Sandro Tonali, passato al Newcastle. Dopo tre stagioni con il 4-2-3-1, il Milan è pronto a passare al 4-3-3, vale a dire il modulo ideale per Frattesi che qualche tempo fa dichiarò: "Io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche".

NIENTE ASTE - I rossoneri sono quindi pronti a fare il loro primo passo concreto per il giovane mediano italiano, ma nell'incontro con il Sassuolo metteranno in chiaro un punto fondamentale: il club di via Aldo Rossi non vuole partecipare ad aste e non farà offerte folli, dunque occorrerà discutere, negoziare e magari anche studiare una formula particolare per arrivare ad un accordo. Da capire cosa ne penserà Carnevali che per ora continua a pretendere 35-40 milioni di euro, ma è disposto ad accettare anche l'inserimento di contropartite tecniche. E in questo senso il Milan ha una carta importante da giocarsi, vale a dire il cartellino di Lorenzo Colombo, centravanti molto apprezzato dai neroverdi.