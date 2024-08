Gazzetta - Il Milan ci prova per Rabiot, ma ci sono due ostacoli

Il tormentone dell'estate è tornato a prendersi la scena in questi ultimi giorni di calciomercato. Che fine farà Adrien Rabiot? Al 28 di giugno il centrocampista francese è ancora svincolato, ma considerato il fatto che la stagione è prossima ad entrare finalmente nel vico, l'ex Juventus ha fretta di tornare in cattedra a dettare il gioco con i compagni che sono invece tornati sui banchi di scuola.

Al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot per il Milan è un'idea, suggestiva, anche se con percentuali contenute di riuscita, e tutta una serie di ostacoli da dover superare in corsa e nei tempi del mercato, non tanto perché esiste una deadline, visto che essendo svincolato il Diavolo lo può ingaggiare quando vuole, ma quando perché la stagione in Serie A, ed in Champions League, entrerà presto nel vivo.

Essendo un giocatore di caratura internazionale, e conoscendo già bene le dinamiche della Serie A, Adrien Rabiot potrebbe eventualmente non aver bisogno di adattamento, ma il gioco del Milan ed i compiti che gli affiderebbe Fonseca sono nuovi anche per lui, in una mediana che ne uscirebbe completamente rivoluzionata da questo calciomercato.

GLI OSTACOLI - Sognare non costa nulla, sondare il terreno neanche, ed è quello che starebbe facendo il Milan con Adrien Rabiot in questo momento, Ci sono tutti i buoni propositi di questo mondo affinché questo affare possa andare in porto, ma bisogna guardare in faccia alla realtà. Nell'ultimo anno alla Juventus il centrocampista francese ha guadagnato 7 milioni di euro, e stando alla rosea sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza ancora più ricca, con la mamma/agente Veronique che fino a questo momento non avrebbe concesso sconti a nessuno.

Per evitare di rompere l'equilibrio all'interno dello spogliatoio, il Milan si conterrebbe a livello di cifre offrendogli un progetto tecnico ambizioso ed un ruolo da leader tecnico che magari altrove, soprattutto in Premier League, potrebbe non avere.

Secondo ostacolo riguarda la sempre attuale e delicata questione relative alle liste, con il Milan che deve obbligatoriamente vendere qualcuno (Bennacer) per liberare il posto in rosa a Rabiot. L'alternativa resta Manu Koné del Borussia Monchengladbach, ma l'ex Juventus risulterebbe essere quel colpo finale ad effetto in grado di riscaldare un ambiente che dopo questo complicato inizio di stagione si è un po' raffreddato.