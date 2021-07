Gazzetta - Il Milan ha deciso: rivuole Dalot in prestito con diritto di riscatto

Non sarà facile perchè trattare con il Manchester United è sempre complicato, ma il Milan ci vuole provare perchè vuole inserire Diogo Dalot anche nella rosa milanista per la stagione 2021-2022. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il terzino portoghese, che ha giocato l'ultima annata in rossonero in prestito secco, è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per le corsie difensive.

CONOSCE GIÀ L'AMBIENTE - Questo perchè il giocatore di proprietà dello United conosce già bene l'ambiente del Milan e anche il campionato di Serie A, quindi non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi nella squadra, oltre a conoscere già le idee e i principi di gioco di mister Stefano Pioli. Dalot sa poi giocare sia a destra che a sinistra e dunque può alternarsi senza problemi sia a Davide Calabria che a Theo Hernandez.

VOGLIA DI RESTARE - Il Milan lo rivuole in prestito, ma stavolta aggiungendo il diritto di riscatto a suo favore. E' da capire se il Manchester aprirà a questa formula nelle prossime settimane o se continuerà a volerlo cedere solo a titolo definitivo. Il giocatore portoghese, da parte sua, non ha mai nascosto la volontà di rimanere a Milanello dove si è trovato molto bene. Chissà che questa non possa essere la carta vincente del Diavolo per convincere i Red Devils a farlo partire in prestito con diritto di riscatto.