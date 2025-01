Gazzetta - Il Milan intravedere il G8 di Champions: fatti passi in avanti, Conceiçao docet

Considerato il rendimento che sta avendo in questa stagione, non era scontato che il Milan vincesse contro il Girona, squadra ben organizzata ma che non aveva nulla più da chiedere a questa competizione. Invece la musichetta della Champions League genera un sussulto d'orgoglio nei ragazzi in maglia rossonera (ieri verde), come confermano le cinque vittorie consecutive che oggi vedono il Diavolo sesto nella classifica generale.

La missione non è ancora completata, visto che manca la trasferta di Zagabria per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, ma il Milan nel frattempo c'è, meritandosi una poltrona, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, con una partita serie, vogliosa.

LEAO MERAVIGLIAO, THEO DECISAMENTE MENO - Quella di ieri è stata la serata di Rafael Leao. Il portoghese ha deciso la partita con una prestazione da vero numero 10, segnando con rabbia e potenza la rete del momentaneo e definitivo 1 a 0 a favore del Milan (36'). Male ancora una volta Theo Hernandez, che sembra essere già con la testa altrove. Decisamente il peggiore fra i suoi, soprattutto se si considera il fatto che ha avuto diverse occasioni sul proprio mancino non tanto per chiudere la partita, ma per indirizzarla ancora di più a favore del Diavolo. Invece il francese ha fatto cilecca, confermando che neanche la cura Conceiçao starebbe avendo alcun effetto su di lui. Discorso simile va fatto per Reijnders, mentre il Pavlovic di ieri potrà tornare utile a questo Milan nel corso della seconda parte di stagione, ma soprattutto a Zagabria.

FATTI PASSI IN AVANTI - Escluso il post partita della finale di Supercoppa, per la prima volta Sergio Conceiçao si è presentato sereno ai microfoni dei media. Il portoghese si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che per spirito di sacrificio, atteggiamento ma soprattutto approccio hanno meritato la vittoria. Guai però a vedere subito il bicchiere pieno, perché oltre a cose positive ieri sera se ne sono viste anche meno, motivo per il quale Conceiçao ha chiamato tutti all'attenti, dicendo che c'è ancora molto su cui lavorare.