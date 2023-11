Gazzetta - Il Milan non aspetterà l'estate: a gennaio assalto a Jonathan David

Nelle scorse settimane, parlando del mercato del Milan, si è spesso detto che la prossima estate il grande obiettivo del Diavolo sarà quello di prendere un centravanti di alto livello. Ora però qualcosa sembra essere cambiato e così in via Aldo Rossi si sta valutando di fare un grande investimento nel reparto offensivo già a gennaio: questo perchè Luka Jovic non sta convincendo e il povero Olivier Giroud non può giocarle tutte.

PRIMO OBIETTIVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il primo nome della lista del Milan è sempre quello di Jonathan David, attaccante del Lille che i rossoneri seguono da tempo e che già in estate avevano provato a portarlo a Milanello. Il problema era però la valutazione dei francesi che chiedevano almeno 60 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2025 e dunque il Lille dovrà necessariamente abbassare le sue pretese (potrebbe "accontentarsi" di 40 milioni o anche qualcosina in meno) per evitare di perderlo a zero. David non è incedibile, anche a gennaio.

ALTERNATIVE - Ovviamente il canadese non è l'unico profilo seguito dal Diavolo che tiene da tempo sotto osservazione anche Serhou Guirassy dello Stoccarda, il quale però difficilmente cambierà squadra a gennaio. Un altro nome nella lista del Milan è quello di Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montpellier. Un colpo in prospettiva sarebbe invece Matija Popovic, attaccante del 2006 che è in scadenza di contratto con il Partizan Belgrado il prossimo 31 dicembre e che in rossonero giocherebbe tra Primavera e prima squadra.