Gazzetta - Il Milan pensa al futuro: stadio, mercato e rinnovi importanti, Elliott pronto a nuove sfide

Elliott ha un piano ben preciso per il Milan. Non si tratta di una semplice idea ma di una vera e propria missione: riportare il club ad alti livelli anche in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a molti pareva che il fondo della famiglia Singer tenesse la società milanista quasi controvoglia, invece il progetto rossonero sta diventando sempre più articolato. E oggi il Milan ha una posizione societaria saldissima.

Stadio, giovani e mercato

I vertici di Elliott, in sintonia con i propri manager e i dirigenti che si occupano dell’area sportiva, stanno già pianificando il futuro. Il fondo continuerà a investire, a cominciare dallo stadio, per il quale Milan e Inter hanno stanziato un miliardo e 200mila euro. Ma non solo: il club porterà avanti la politica dei giovani, cercando nuovi talenti da inserire in rosa. Uno di questi può essere Lucca, mentre a gennaio potrebbe arrivare Faivre.

Rinnovi: ora si gioca d’anticipo

Mercato in entrata, dunque, ma anche rinnovi. Quello di Pioli non è in discussione, diverso il discorso per Kessie e Romagnoli. Ma il Milan stavolta vuole giocare d’anticipo e provare a blindare i vari Theo Hernandez, Bennacer e Leao: la proprietà rossonera è disposta a raddoppiare gli stipendi di questi tre calciatori, bisognerà vedere se sarà sufficiente ad accontentarli.