Gazzetta - Il Milan si gode Theo Hernandez: miglior marcatore e miglior acquisto estivo

In questo inizio di stagione deludente, in casa rossonera c'è anche qualche nota positiva, come per esempio Theo Hernandez che ieri ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri contro il Parma. Il terzino francese è senza dubbio il miglior acquisto estivo del club di via Aldo Rossi che lo ha prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro.

SPACCA PARTITE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Theo è uno spacca la fascia sinistra, gli avversari e anche le partite: quella di ieri è la terza rete del laterale milanista che ha raggiunto Piatek in classifica marcatori (senza calciare rigori). Fino a questo momento, il francese ha sempre segnato lontano da San Siro e solo nei secondi tempi, ma con i suoi gol ha già regalato sei punti ai rossoneri.

GRANDE SPINTA - L'attacco milanista continua a faticare a segnare e per questo ieri a Parma ci ha dovuto pensare un difensore a regalare il successo al Diavolo. Va detto però che Theo è un terzino molto particolare: come riferisce la Rosea, l'ex Real è infatti un trattore in perenne movimento che rulla tutto ciò che gli passa sotto le ruote. Lui spinge sempre e tanto, ma sta migliorando anche in fase difensiva, anche se ogni tanto è posizionato male e rischia di farsi sorprendere alle spalle dagli avversari.