Gazzetta - Il Milan tratta per avere Emerson subito. C'è l'accordo con il giocatore

Il Milan tratta per avere Emerson subito. C'è l'accordo con il giocatore

Lunedì prossimo il Milan darà il via alla sua stagione con il raduno di inizio anno a Milanello. A oggi il nuovo allenatore Paulo Fonseca non potrà contare su nessun nuovo rinforzo della rosa ed è per questo che in questi giorni e in questo weekend la dirigenza è al lavoro per chiudere il primo colpo della campagna acquisti estiva. E nonostante la punta sia la priorità assoluta, il primo acquisto può essere il terzino destro: ruolo richiesto specificatamente dal tecnico portoghese.

In questo senso il profilo che il club rossonero ha individuato è quello di Emerson Royal, laterale destro classe 1999 del Tottenham che in passato era già anche stato cercato dal Milan. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il Diavolo ha incassato il sì del giocatore. Ci sono stati recenti contatti tra il club e l'entourage del brasiliano che ha confermato la sua volontà di trasferirsi in rossonero: un'occasione di rilancio per Emerson che nell'ultima stagione è stato più in panchina che in campo e non sempre essere tra le grazie dell'allenatore degli Spurs Ange Postecouglou. La dirigenza rossonera ha messo sul piatto un contratto quinquennale da tre milioni netti a stagione. Il Milan non ha mai avuto reali concorrenti, solo il Villarreal aveva dimostrato un timido interesse ma la possibilità di giocare la Champions League, il blasone del club rossonero e la volontà di rilanciarsi hanno convinto fin da subito Emerson.

Ora il Milan dovrà parlare con il Tottenham per cercare di strappare anche il sì del club e portare alla corte di Fonseca il primo colpo estivo. Storicamente trattare con gli Spurs non è semplicissimo ed è per questo che da via Aldo Rossi faranno leva sul gradimento del calciatore. Tra le parti c'è ancora una discreta distanza perchè dall'Inghilterra hanno chiesto 25 milioni come primo step mentre il Milan ne ha messi sul piatto 15. La speranza rossonera è quella di poter trattare e trovarsi più o meno a metà strada: 18-20 milioni bonus inclusi per attivare la tratta Londra-Milano in favore di Royal. I britannici possono scendere: avevano acquistato Emerson dal Barcellona nel 2021 proprio per 25 milioni e quella cifra con il passare delle stagioni è stata in gran parte ammortizzata. Anche con una somma più bassa il Tottenham sarebb dunque in grado di fare plusvalenza: ed è anche su questo aspetto che spera di giocare il Milan. Lo scenario ideale sarebbe quello di portare Emerson Royal a Fonseca il primo giorno di raduno.