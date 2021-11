Gazzetta - Il Milan verso il derby: torna Kjaer, titolare pure Kessie. E Ibra scalpita: è pronto e riposato

Contro il Porto il Milan non ha certo offerto la migliore versione di sé. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una vittoria sarebbe stata la cosa migliore per avvicinarsi al derby, ma ora bisogna subito voltare pagina, archiviare le delusioni di Champions e pensare - appunto! - al big match di domenica contro l’Inter, altro snodo importantissimo nella corsa in campionato.

Calabria-Tonali: zero preoccupazioni

La gara di ieri è stata pesante, faticosa, frustrante, dunque bisogna recuperare le energie in vista di una sfida, quella contro i “cugini” interisti, tutt’altro che confortevole. Calabria non ha preso parte al secondo tempo col Porto a causa di un leggero malore, ma non dovrebbero esserci preoccupazioni per domenica. Così come non dovrebbe creare allarmi il problemino di Tonali, inquadrato dalle telecamere di San Siro con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Sandro ci sarà e ha buone possibilità di partire dal primo minuto.

Ibra scalpita. In campo anche Kjaer

Nel derby Pioli riavrà Kessie, che ieri ha riposato per oltre un’ora, e si riaffiderà al leader della difesa, Simon Kjaer, rimasto 90 minuti in panchina. Soprattutto, il mister rossonero getterà subito nella mischia Ibrahimovic. Lo svedese, entrato in campo nell’ultima parte di gara col Porto, ha sofferto ed esultato al gol del pareggio, ma osservare gli altri “da fuori” non è mai stato nelle sue corde. Ora Zlatan vuole lasciare il segno nella stracittadina.