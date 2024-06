Gazzetta - Il Milan vuole rifare l'attacco: ecco Zirkzee e Broja per Fonseca

Per settimane si è parlato del grande investimento che il Milan dovrà fare in attacco, ma alla fine i rinforzi per il reparto offensivo milanista saranno due. Il club di via Aldo Rossi vuole mettere a disposizione di Paulo Fonseca, che durante la prossima settimana verrà ufficializzato come nuovo tecnico del Diavole, due nuovi centravanti che ha già individuato, vale a dire Joshua Zirkzee e Armando Broja.

DOPPIO COLPO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che per questi due colpi serviranno circa 70 milioni di euro, una cifra che il Milan è pronto ad investire senza problemi. Per prendere Zirkzee dal Bologna, come noto, i rossoneri dovranno pagare i 40 milioni di euro di clausola rescissoria, a cui andranno poi aggiunte le commissioni ai suoi agenti. Intorno a questa trattativa, si respira sempre più ottimismo in via Aldo Rossi e la fumata bianca è attesa con grande fiducia.

NON SOLO ZIRKZEE - Zirkzee è da tempo il primo obiettivo del Diavolo che però non vuole fermarsi e sa che serve un altro attaccante visto che il Milan è atteso da una lunga stagione nella quale c'è bisogno di avere una rosa ancora più competitiva di quest'anno. Broja piace molto ai dirigenti milanisti: nei mesi scorsi, il Chelsea ha fatto sapere di volere cifre piuttosto alte, ma i Blues devono vendere e quindi per 20 milioni il giocatore albanese potrebbe cambiare squadra.