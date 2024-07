Gazzetta - Il nuovo mister X è Morata. Il Milan offre un triennale e aspetta

Doveva essere il giorno della presentazione di Paulo Fonseca e del primo allenamento 2024/2025, e così effettivamente è stato. La grande novità però, in Casa Milan, è arrivata dal mercato. Nella conferenza stampa mattutina Zlatan Ibrahimovic ha definitivamente messo una pietra sopra all'affare Joshua Zirzkee e ha sottolineato che il nome dell'attaccante è chiarissimo alla dirigenza: Fonseca ha aggiunto che il club lo aspetta a breve.

Mister X

Verso la fine dell'incontro con i giornalisti, lo svedese ha rispolverato la vecchia dicitura di Mister X. Questa volta però, a differenza di anni passati, non c'è bisogno di una grande opera di interpretazione per scoprire che dietro a questa "maschera" si cela Alvaro Morata, come conferma questa mattina la Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ieri mattina ha detto: "Noi abbiamo un'idea per l'attacco, speriamo possa realizzarsi il più velocemente possibile. Non dico il nome, ma c'è un mister X che stiamo puntando". Gli ha fatto eco Fonseca che ha aggiunto: "L'attaccante che vogliamo deve giocare negli ultimi 30 metri e saperlo fare senza spazio". Morata può corrispondere all'identikit tracciato ma il Milan dovrà aspettare. In primis c'è da attendere la fine dell'Europeo: questa sera la Spagna gioca la semifinale contro la Francia. In secondo piano bisogna aspettare la risposta effettiva di Alvaro anche se, in tal senso, gli agenti del giocatore sono al lavoro per promuovere la pista rossonera.

Triennale

Il Milan dalla sua parte ha un vantaggio economico e uno ambientale. Sfumato il colpo Zirkzee, portarsi a casa un attaccante dell'esperienza di Morata e che garantisce sempre almeno 15 gol ogni stagione, pagando "solamente" i 13 milioni della clausola, può essere davvero un grande colpo: l'Atletico verrebbe aggirato senza intoppi. A questi vanno aggiunti i soldi dello stipendio ed è qui che si sta giocando la trattativa: i rossoneri offrono un triennale a 4 milioni mentre il centravanti spagnolo vuole un contratto di quattro anni a 5 milioni. Ma su questo punto ci si può venire incontro. Per convincerlo a venire in rossonero serve soprattutto l'ambiente giusto. Ieri, in un'intervista a El Mundo, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha espresso tutto il suo disagio nel giocare in Spagna e con la Spagna, a causa delle continue pressioni dovute alla totale mancanza di fiducia che il giocatore percepisce nei suoi confronti. Morata ha dunque bisogno di un ambiente che gli fornisca delle garanzie precise anche sotto quel punto di vista.