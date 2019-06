Gazzetta - Incedibili e titolari: Romagnoli, Paquetà e Piatek pilastri del nuovo Milan di Giampaolo

Pochi incedibili, ma buoni. La rosa del Milan è piena zeppa di giocatori con la valigia in mano e di "sacrificabili" in nome del bilancio, ma ci sono tre elementi che - come riporta La Gazzetta dello Sport - rappresentano l’asse portante della squadra. Una spina dorsale che vede, partendo dal basso, Romagnoli, Paquetà e Piatek: i tre saranno attori principali anche nel Milan di Giampaolo.

CUORE MILAN - Sul capitano, ovvero il rossonero con la potenziale miglior plusvalenza, ci sono state incertezze fino a qualche settimana fa. Le voci, però, si sono spente quando è stato chiaro che Romagnoli veniva considerato dal club la pietra angolare della ricostruzione. Il difensore, dal canto suo, non ha mai avuto dubbi e ha ribadito la volontà e la soddisfazione di restare al Milan a prescindere da tutto.

IMPRESCINDIBILI - Sei mesi sono stati più che sufficienti per collocare Paquetà e Piatek fra gli imprescindibili. Il polacco, a suon di gol, ci ha messo poco a convincere tutti, mentre il giovanissimo Lucas - che Giampaolo potrebbe impiegare da trequartista - è stato ampiamente in grado di dimostrare le sue qualità da brasiliano atipico, come lo definiva Gattuso. Il nuovo Milan riparte da loro.