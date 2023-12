Gazzetta - Jovic unica luce: in attacco il rinforzo è lui. Ma deve cambiare lo spirito della squadra

In una serata molto amara per il Milan, che si è conclusa con un pareggio acciuffato all'ultimo secondo ma che ha tutti i risvolti tipici della sconfitta, c'è stata una sola nota positiva, che in verità si sta prolungando da tutto il mese del dicembre. Si tratta di Luka Jovic che ha segnato il gol del 2-2, il terzo gol in quattro partite, il terzo consecutivo in campionato.

Rinforzo

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Jovic è stato a lungo atteso ma ora potrebbe essere lui il rinforzo di gennaio. I numeri del serbo stanno finalmente uscendo allo scoperto ma soprattutto piace l'atteggiamento. Gli ingressi in campo sono stati tutti molto positivi con il gol inutile con l'Atalanta e la rete di ieri, ma anche un buon subentro in Champions contro il Newcastle. Soprattutto ieri, nel nulla cosmico che è stato l'attacco del Milan dal gol di Tomori in avanti, è stato l'unico che ha creato qualche pericolo a Costil che, prima di subire il gol del 2-2, aveva fermato il serbo con un doppio miracolo. Il Milan potrebbe ancora intervenire anche in fase offensiva nel mercato di riparazione ma questo Jovic dà sicuramente garanzie in più rispetto a un mese fa e merita di avere più spazio per mostrare le sue qualità.

Spirito

A gennaio è chiaro che bisognerà intervenire in modo massiccio. La difesa è stata totalmente scoperchiata, anche Tomori ora è infortunato e non è dato sapere quanto potrebbe rimanere fuori. Se già prima di Salerno urgevano interventi, ora saranno cruciali. Il reparto è praticamente da ricostruire per intero. Per questo il budget che sarà a disposizione per il mercato di riparazione è fondamentale investirlo prima di tutto su uno (o anche due) difensori. Tra i nomi in lizza, l'esperto Lenglet sarebbe l'ideale. Però al Milan non bastano solo rinforzi: può arrivare chiunque ma se lo spirito rimane quello visto ieri, specialmente da parte di quelli che dovrebbero essere i trascinatori... Non c'è nulla da fare. Il Milan deve lavorare per cambiare mentalità, per ritrovare certezze.