Gazzetta - Kessié scatenato, terzo gol consecutivo: crescita costante, Franck è diventato grande

All’improvviso... Franck Kessié. Non quello svagato e spesso irritante delle ultime stagioni, ma quello vero, quello ammirato all’Atalanta, tanto per intenderci. L’ivoriano è finalmente diventato grande. O meglio, è tornato a esserlo. Perché il talento visto a Bergamo era una vera forza della natura. Proprio come il Kessié dell’ultimo periodo, un concentrato di potenza e qualità, sempre presente e mai banale nelle giocate.

CRESCITA COSTANTE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Franck è diventato un mediano di posizione e di "peso", che equilibra il reparto e si spende in un inesauribile movimento orizzontale e verticale che lo porta al gol. Quello messo a segno contro il Parma - bello, bellissimo! - è il quarto stagionale, il terzo consecutivo. Una crescita costante, quella del giovane centrocampista, sempre più pilastro del Milan. Non a caso, Kessié ha disputato 122 gare da titolare su 128 giocate in rossonero (cioè il 95%).

INCEDIBILE - Numeri che certificano l’importanza dell’ivoriano anche nei suoi periodi meno brillanti. Oggi Franck sta mettendo tutti d’accordo: tifosi, critici, dirigenti. Il suo cartellino vale molto di più dei 28 milioni spesi nell’estate 2017 per acquistarlo dall’Atalanta, ma è una questione che interessa poco al Milan. Perché i vertici di via Aldo Rossi non hanno intenzione di privarsi del giocatore: a 23 anni, infatti, Kessié è perfettamente in linea con la prossima strategia aziendale.