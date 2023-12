Gazzetta - Krunic verso il Fenerbahce. La sua cessione finanzierà l’assalto al centravanti: in pole David, risale Guirassy

Cedere Rade Krunic e finanziare in parte l'arrivo di Jonathan David: è questo il piano del Milan per il prossimo mercato di gennaio, durante il quale, non è un mistero, arriverà certamente anche almeno un difensore centrale. L'attaccante canadese del Lille è da tempo in cima alla lista dei rossoneri, ma attenzione al profilo di Serhou Guirassy dello Stoccarda, le cui quotazioni sono in grande risalita.

BLITZ FENERBAHCE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il futuro di Krunic potrebbe essere in Turchia e più precisamente al Fenerbahce che è pronto ad un blitz a Milano per chiudere l'arrivo dell'ex Empoli: il ds Mario Branco è atteso infatti in Italia per incontrare il Milan e arrivare ad un accordo. Il club turco ha già un'intesa con il centrocampista bosniaco (tre milioni di euro netti a stagione). In via Aldo Rossi puntano ad ottenere una decina di milioni dalla cessione di Krunic, soldi che appunto poi verrebbero utilizzati per arrivare poi ad un attaccante.

OBIETTIVO ATTACCANTE - Dicevamo che David è in pole, ma c'è il problema del prezzo: il Lille chiede infatti circa 40 milioni di euro. Ne servirebbero invece molti meno per arrivare a Guirassy, 28enne attaccante dello Stoccarda che nel contratto ha una clausola da 17 milioni. Il club rossonero sta valutando se pagarla e anticipare così la ricca concorrenza che è sulle tracce del bomber franco-guineano che in questa stagione è già a quota 18 gol in 13 partite. In via Aldo Rossi sono giorni di riflessione, ma presto si arriverà una decisione su chi puntare a gennaio per rinforzare l'attacco milanista.