Gazzetta - La befana porta la (Super)coppa: Inter favorita, ma il Milan è pronto a dare battaglia

Questa sera Inter e Milan si giocheranno il primo trofeo della stagione all'Al-Awwal Park di Riyad: la Supercoppa Italiana. Le squadre arrivano a questa sfida in un momento di forma, e risultati, completamente diverso, anche se entrambe alla fine hanno dovuto superare le rispettive avversarie in semifinale per giocarsi questa sera il titolo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola scrive che se la partita di questa sera fisse il semplice deposito delle due precedenti partite di Riyad, non ci sarebbe storia, visto che l'Inter ha nettamente battuto l'Atalanta rischiando anche di dilagare, mentre il Milan è riuscito a superare la Juventus solo grazie ad un goffo fallo da rigore di Locatelli ed al generoso autogol di Federico Gatti.

Insomma, se così dovesse essere l'Inter avrebbe già in pungo il titolo, peccato però che un derby scontato lo debbano ancora inventare scrive la rosea.

IL MILAN PUNTA ALL'EFFETTO CONCEIÇAO - Ieri in conferenza stampa Simone Inzaghi ha ricordato che il Milan è l'unica squadra ad aver battuto l'Inter in campionato. Nonostante il momento ed il cambio in panchina, la formazione nerazzurra dovrà giocarsela al massimo per meritarsi il jackpot.

Conceiçao, vittorioso al debutto contro la Juventus, scenderà in campo con una squadra verticale, ben organizzata che non mollerà di un centimetro. È improbabile pensare che opterà per lo scherzetto del 4-4-2 che il connazionale Paulo Fonseca fece ad Inzaghi in occasione del derby di campionato, più probabile che confermi il 4-2-3-1 di venerdì con Reijnders trequartista e doppio-lavorista. E Leao? Prima di rischiare la sua stella Conceiçao ci penserà bene, anche perché il portoghese è troppo importante per il futuro del Milan.

Il fatto che però abbia lavorato ieri tutto il tempo in gruppo fa ben sperare, ma l'idea è quella di riservargli una fettina di finale, nella speranza che possa bastargli per deciderla.