Gazzetta - La nuova coppia Leao-Gimenez già in azione: testa giusta e gol

La nuova coppia Leao-Gimenez già in azione: testa giusta e gol

Il Milan sogna dopo una campagna acquisti sulla carta di ottimo livello e che fino a questo momento - dopo solo due partite - sembra star già portando buoni frutti. La strada è ancora lunga, gli impegni saranno tantissimi da qui fino al termine della stagione, non c'è tempo per fare calcoli, festeggiare o leccarsi le ferite. C'è il tempo però per ammirare la nuova coppia rossonera, targata Rafael Leao-Santiago Gimenez. Ieri pomeriggio a Empoli l'hano decisa loro.

Ecco perché Gimenez

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il premio di MVP - giustamente - se lo è preso Christian Pulisic, ma la copertina è per Rafa e Santi. Il centravanti messicano dopo l'assist in Coppa Italia, ieri al Castellani ha fatto ciò per cui il Milan ha investito tanto su di lui: gol. La prima rete con il Diavolo, all'esordio in Serie A ed entrando dalla panchina. Non c'è stato solo questo, il centravanti messicano si è mosso molto bene senza palla, cercando la profondità - qualità che mancava terribilmente ai rossoneri - ma anche difendendo il pallone egregiamente con il corpo. Nonostante la giovane età e la prima nel duro campionato italiano, ha saputo anche farsi rispettare facendo cadere nella sua trappola Marianucci, espulso per reazione. Una prova che ispira fiducia a 360 gradi.

La testa di Leao

Per Rafael Leao, invece, è tutto un discorso di testa. Spesso si parla di come il portoghese faccia fatica a entrare a gara in corso: la verità è che ieri con le sue accelerate continue sulla fascia, ha cambiato il volto alla partita. Conceicao lo sta spronando moltissimo con le parole in conferenza stampa e anche in campo: lui sembra rispondere benissimo, sia come prestazione che come atteggiamento nei confronti del suo tecnico. Ieri ne è la prova lampante: gol di testa, guarda caso, e poi cenno di intesa con il mister con cui poi a fine gara si è scambiato anche un lungo abbraccio. Tutte le possibili polemiche sulla sua seconda panchina consecutiva, allora, si dissolvono prima ancora di essere pronunciate. Anche perché l'esclusione era dovuta a un piccolo problema alla caviglia di Rafa che dunque ci si augura possa tornare dal primo minuto contro il Feyenoord.