Gazzetta - La terza vita di Ibra al Milan: ecco di cosa si occuperà. Con il club parlerà anche di mercato

La notizia era nell'aria ormai da qualche settimana e ieri è arrivata l'ufficialità: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan come Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del club rossonero. Nelle ultime settimane, sono stati sistemati gli ultimi dettagli dopo che lo svedese aveva di fatto trovato un accordo di massima con Gerry Cardinale in uno dei loro incontri a Milano. In particolare, c'era da definire con precisione i nuovi compiti dell'ex attaccante nel club di via Aldo Rossi.

INTERLOCUTORE PER PIOLI E LA SQUADRA - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic offrirà la sua collaborazione a tutte le aree del club, per prima quella sportiva: sarà per esempio un importante interlocutore di Stefano Pioli, con il quale potrà confrontarsi anche su questioni tecniche e tattiche. Non sarà tutti i giorni a Milanello, ma, quando sarà necessario e in accordo con il tecnico, si presenterà a Milanello per dare il suo sostegno alla squadra rossonera. Dopo esserlo stato da giocatore, Zlatan sarà di nuovo un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio milanista.

CONSULENTE DEI DIRIGENTI - Ma non è tutto perchè lo svedese avrà voci in capitolo anche in società: sarà infatti un consulente non solo di Gerry Cardinale, ma anche dei massimi dirigenti del Diavolo, vale a dire il presidente Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani. Ibra potrà dire per esempio la sua anche sul mercato o suggerire il nome di un eventuale prossimo allenatore. Per conto del Milan, infine, Zlatan sarà impegnato nelle iniziative commerciali e parteciperà anche ad alcuni progetti, tra cui il nuovo stadio che il club di via Aldo Rossi punta a costruire a San Donato Milanese.