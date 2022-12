Gazzetta - Leao, altro segnale d'amore al Milan. Pronto un super contratto per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo che per settimane si è respirato un certo pessimismo, ora c'è più fiducia intorno al rinnovo di Rafael Leao con il Milan. La trattativa va avanti ormai da mesi, ma in molti sperano che il mese di gennaio possa essere quello giusto per arrivare ad un accordo. Il Diavolo lo vuole blindare da tempo, così come il portoghese lancia segnali d'amore nei confronti del club di via Aldo Rossi che testimoniano la sua voglia di restare.

VOGLIA DI MILAN - L'ultimo in ordine di tempo risale a ieri quando Leao, sul proprio profilo di Instagram, ha pubblicato un nuovo post con alcune sue foto a Milanello e la scritta "Back home" (tornato a casa) con anche un cuore rosso e uno nero. Questo messaggio, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è una nuova testimonianza di quanto Rafa stia bene al Milan, di quanto Milanello sia la sua casa e di quanto il giocatore sia attaccato alla maglia rossonera. Prima di questo ci sono stati anche altri gesti che provano il suo amore per questa squadra: uno dei più significativi è stato quando il portoghese, terminato il Mondiale con il suo Portogallo, è andato in vacanza a Dubai ed è andato subito nel ritiro del Milan a salutare i dirigenti, Pioli e tutti i suoi compagni.

SUPER CONTRATTO - In via Aldo Rossi, sanno quanto sia fondamentale rinnovare e blindare Leao e per questo sono pronti a fare un sacrificio economico importante. Il Diavolo non può mettere sul piatto ingaggi a doppia cifra e nemmeno di poco sotto, ma per Rafa è pronto ad offrire un super contratto: sei milioni di euro a stagione, vale a dire quattro volte quello che guadagna ora. Uno sforzo non indifferente che il giocatore e il suo entourage hanno apprezzato parecchio, tenendo conto anche del fatto che nel Milan americano uno stipendio così alto è stato dato solo ad un certo Zlatan Ibrahimovic.