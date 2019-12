Gazzetta - Leao, che impatto: due legni in 15'! Ora la panchina gli va stretta

Nelle ultime settimane, le gerarchie in attacco di Pioli sembrano essere ben definite: Piatek è il titolare, mentre Leao è il centravanti di riserva. Ieri contro il Sassuolo, il polacco è partito ancora una volta dal primo minuto, ma quando mancavano circa 15 minuti al termine del match, il tecnico milanista ha deciso di inserire il portoghese per provare a sbloccare il match.

IMPATTO DEVASTANTE - E per poco non ci è riuscito visto che solo prima la trasversa e poi il palo gli hanno negato la gioia del gol. A differenza di quello che era successo nelle precedenti partite, ieri l'impatto di Leao è stato devastante e chissà che non possa trovare presto spazio anche dal primo minuto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole nel post-partita di Pioli: "Rafael è entrato bene, in squadra chi si fa trovare pronto ha la possibilità di essere schierato".

DECIDE PIOLI - Il portoghese ha convinto tutti e quindi ora la palla passa al tecnico milanista che nei prossimi giorni dovrà decidere se dargli una chance da titolare contro l'Atalanta oppure confermare Piatek al centro del tridente rossonero anche nell'ultima partita del 2019 del Diavolo. Il polacco è in crescita, ma ieri Leao ha dimostrato a tutti le sue qualità e ora la panchina inizia a stargli stretta.