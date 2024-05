Gazzetta - Maignan eletto nuovo leader rossonero. E il Milan intensifica i contatti per il rinnovo con aumento dell'ingaggio

Quella che si è appena conclusa non è stata una stagione semplice per Mike Maignan che non è stato il super portierone spesso decisivo degli ultimi anni, ma ha avuto diversi alti e bassi. Nonostante ciò, in via Aldo Rossi hanno le idee piuttosto chiare per il futuro: il Milan vuole rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026 e dargli un importante aumento dell'ingaggio che attualmente è di 3,2 milioni di euro.

CONTATTI FITTI PER IL RINNOVO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero è già al lavoro e negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con l'entourage di Maignan. C'è qualche ostacolo da superare, ma a Casa Milan c'è anche la ferma volontà di prolungare il suo contratto e riconoscergli un adeguamento dello stipendio. Alcune indiscrezioni di mercato parlano di un possibile addio del francese durante questo mercato estivo: per il Diavolo, però, il portiere è assolutamente incedibile, a meno che non arrivi una super offerta irrinunciabile da almeno 70 milioni di euro.

NUOVO LEADER DEL MILAN - Con gli addii di Kjaer e Giroud, il Milan perde dei leader importanti non solo in campo, ma anche nello spogliatoio. E sia secondo l'attaccante francese che secondo Stefano Pioli, il "nuovo" punto di riferimento della squadra rossonera può essere proprio Maignan: "Chi vedo come leader al mio posto? Vedo bene giocatori come Mike. Lui ha personalità, per me deve continuare ad essere un riferimento in campo e fuori" ha dichiarato Olivier dopo l'ultima partita contro la Salernitana. Della stessa idea è anche l'ormai ex tecnico milanista: "Il Milan senza Giroud e Kjaer perderà delle spessore, ma i ragazzi che resteranno sono cresciuti. D'impatto penso che Maignan possa essere un punto di riferimento per il futuro".