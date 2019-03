Gazzetta - Maldini, dinastia italiana e rossonera: Daniel convocato dall'Italia Under 18, in attesa della chiamata della prima squadra milanista

Con la doppietta di ieri con lo Spezia, nel secondo match della fase a gironi della Viareggio Cup, Daniel Maldini è salito a quota nove reti stagionali: si tratta di un bel bottino per il giovane attaccante della Primavera milanista, che grazie ad ottime prestazioni negli ultimi mesi si è guadagnato la prima convocazione ufficiale con l'Italia Under 18 per un'amichevole contro l'Olanda.

MALDINI TERZO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Daniel è il terzo Maldini che indosserà la maglia azzurra dopo il nonno Cesare e il papà Paolo. Una vera e propria dinastia italiana e ovviamente rossonera: ora l'obiettivo del giovane attaccante milanista è infatti quello di mettersi in mostra e guadagnarsi la chiamata in prima squadra al Milan. Ogni tanto si è allenato con i "grandi" in questa stagione, ma per ora non è mai stato convocato da Gattuso. Il tempo però è dalla sua parte e quindi servirà solo un po' di pazienza per rivedere un Maldini nella prima squadra rossonera.

TRASCINATORE - La convocazione in Nazionale è senza dubbio un premio per l'ottima stagione che sta giocando Daniel, il quale sta trascinando la Primavera di Giunti nelle ultime settimane a suon di gol. Maldini sa segnare in ogni modo, di destro, di sinistro, di testa e anche su punizione. Le qualità certamente non gli mancano, ora deve solo pensare a continuare a lavorare duramente, il resto verrà tutto da solo.