Gazzetta - Maldini-Milan, il rinnovo a fine stagione: decisione già presa, ma ora la priorità è il campionato

È il Milan di Pioli, certo, ma è anche il Milan di Maldini, l’eterno bandiera tornata in rossonero per incidere anche da dirigente, dopo aver fatto la storia di questo club da calciatore. C’è la sua firma sulla rinascita della società milanista. Perché se è vero che l’allenatore ha fatto la differenza (mister, tra l'altro, scelto e confermato proprio da Paolo), è altrettanto vero che il responsabile dell’area tecnica ci ha messo la faccia e, soprattutto, tutta la sua competenza per mettere su un gruppo vincente e credibile.

Avanti insieme

Come riporta La Gazzetta dello Sport, che si sofferma proprio sul futuro dell’ex capitano, Maldini è pronto a restare ancora a lungo nel Milan. Paolo ha il contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo (suo e di quello del d.s. Massara) non è ancora stata avviata, ma la situazione non allarma nessuno, tantomeno i diretti interessati. La volontà è quella di proseguire questo percorso insieme, anche perché proprio Maldini rappresenta una garanzia per la proprietà di via Aldo Rossi.

Ora testa solo al campionato

La sinergia fra le aree funziona e del nuovo contratto si parlerà a stagione conclusa. In questo momento, infatti, la priorità è il campo: il Milan è in piena corsa per lo Scudetto, anzi, ha il destino nelle sue mani, quindi bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente su quello. Ci sarà tempo per lavorare ad altre situazioni. Maldini, con ogni probabilità, si legherà al club - che considera una famiglia - almeno per un altro paio d’anni, ma adesso, come detto, bisogna pensare al campionato.