Gazzetta - Mercato Milan, chi va e chi viene: in bilico Casti e Calha, piacciono Thauvin e Szoboszlai. A gennaio un difensore

Chi andrà via e chi arriverà al Milan nei prossimi mesi? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che analizza il possibile mercato dei rossoneri. A gennaio, il grande obiettivo resta un difensore centrale anche perchè uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio potrebbe presto fare le valige: il brasiliano piace all'estero, mentre l'argentino ha estimatori anche in Serie A.

OBIETTIVO CENTRALE - In entrata, il primo nome della lista è quello di Mohammed Simakan dello Strasburgo: nelle ultime settimane si sarebbero registrati dei segnali di avvicinamento tra le parti. I rossoneri continuano però a tenere vivi i contatti anche con lo Schalke 04 per Ozan Kabak e con il Verona per Matteo Lovato. In vista della prossima stagione, invece, visto che la permanenza di Dalot è tutt'altro che certa, il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un vice Theo Hernandez: gli scout milanisti avrebbero messo nel mirino il 18enne Nuno Mendes, giocatore dello Sporting Lisbona che ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

MOVIMENTI IN AVANTI - Per quanto riguarda il reparto offensivo, restano in bilico le posizioni di Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu: in caso di partenza dello spagnolo, i rossoneri hanno già pronto il sostituto, cioè Florian Thauvin del Marsiglia. Il turco è per ora lontano dal rinnovo e se non dovesse trovare un accordo andrebbe via in estate a parametro zero. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato se il numero 10 milanista dovesse dire addio e per questo è costante il dialogo con l’entourage di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo che ha molti estimatori in giro per l'Europa, ma sembra preferire la destinazione rossonera.