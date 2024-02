Gazzetta - Milan, a Monza tocca a Jovic e Okafor. Novità anche in difesa e in mezzo al campo

Dopo settimane in cui, giocando una volta sola, la formazione era stata praticamente sempre la stessa, con il ritorno degli impegni europei Stefano Pioli ha deciso di tornare a fare un po' di turnover. Stasera a Monza, rispetto alla gara di giovedì in Europa League contro il Rennes, il tecnico milanista dovrebbe cambiarne cinque: uno in difesa, due a centrocampo e due in attacco.

NOVITÀ DI FORMAZIONE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che in difesa non ci sarà Simon Kjaer il quale avrà un turno di riposo: al suo posto dentro Malick Thiaw che tornerà a giocare dal primo minuto 82 giorni dopo l'ultima volta (Milan-Borussia Dortmund del 28 novembre). Novità anche in mezzo al campo: giovedì contro il Rennes avevano infatti giocato Yunus Musah e Tijjani Reijnders, mentre stasera a Monza ci saranno Ismael Bennacer e Yacine Adli.

TOCCA A JOVIC E OKAFOR - In avanti, Pioli darà un turno di riposo anche Christian Pulisic e Olivier Giroud, entrambi molto utilizzati nelle ultime settimane. Al loro posto ci saranno Noah Okafor a destra e Luka Jovic al centro dell'attacco milanista. Confermati invece tutti gli altri: Maignan in porta, Florenzi e Theo Hernandez saranno i terzini, Gabbia al centro della difesa, Loftus-Cheek trequartista e ovviamente Leao a sinistra.