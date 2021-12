Gazzetta - Milan, allenamenti su Zoom prima della ripresa a Milanello: l'obiettivo è partire a razzo nel 2022

Vacanze sì, ma non troppo. Perché questa è una mini-sosta e bisogna quindi mantenere in tiro i muscoli e rimanere sul pezzo, pur staccando momentaneamente la spina. Pioli e il Milan hanno un obiettivo ben preciso: sorprendere tutti con una ripartenza lanciata. Impresa che la squadra rossonera - osserva La Gazzetta dello Sport - fu capace di realizzare dopo il lockdown.

Didattica a distanza

Forse per richiamare quello spirito oltre che per mantenere tutti sulla corda, l’allenatore rossonero ha programmato due allenamenti via Zoom. Ieri mattina alle 10.30 (il tutto si ripeterà oggi alla stessa ore) i giocatori si sono collegati con i preparatori atletici per una sorta di “didattica a distanza”. Divisi in due-tre gruppi, Romagnoli e compagni hanno effettuato esercizi di postura ed equilibrio, affondi e addominali.

Recuperi fondamentali

Come detto, il Milan, che il 6 gennaio ospiterà la Roma a San Siro, vuole ripartire forte e cominciare a passo spedito il 2022. La squadra di Pioli, a differenza delle altre pretendenti allo Scudetto, è l’unica libera da impegni europei e può quindi puntare subito sul campionato, senza dosare le forze né svolgere lavori particolari in vista dei prossimi mesi. Il rientro di giocatori importanti, inoltre (come Calabria, Leao e Rebic), darà una mano al mister.