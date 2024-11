Gazzetta - Milan, assalto a vertice. Vincerle tutte ed entrare nel G8

Questa sera il Milan di Paulo Fonseca sarà la prima delle tre italiane che scenderà in campo in Champions League. La formazione rossonera sarà ospite al Tehelné Pole di Bratislava dello Slovan dell'ex Kucka, attualmente ultimo della classe, 36esimo su 36, con 2 gol fatti e 15 subiti. Per il Diavolo che ha vinto e convinto al Santiago Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid, vincere in terra slovacca non dovrebbe rappresentare essere un problema, anche se il Milan si avvicina a questa sfida con i fantasmi di un pareggio, quello di sabato contro la Juventus, che difatti l'hanno escluso dalla corsa scudetto a novembre scrive La Gazzetta dello Sport.

TUTTI UNITI VERSO UN UNICO OBIETTIVO - Questa sera il Milan giocherà inanzittutto contro le sue fragilità, anche perché, considerato l'avversario e l'andazzo di questa stagione, un calo di tensione potrebbe essere scontato. La musichetta della Champions League, però, potrebbe riaccendere nei calciatori rossoneri passione ma soprattutto voglia di rivalsa, proprio come successo quasi un mese fa a Madrid.

Grazie alle vittorie su Bruges e Real, il Milan si è aperto scenari in Champions League che dopo le prime due giornate erano impossibili anche solo da immaginare. Scrive infatti La Gazzetta dello Sport basandosi sui dati Opta, che con 9 punti in classifica il Diavolo ha il 69% di strappare il pass quantomeno per i playoff del prossimo febbraio. Se dovesse poi vincere anche contro la Stella Rossa a San Siro (11 dicembre), questa percentuale salirebbe al 100% salendo a 12 punti.

Poi, vincendo contro Girona e Dinamo Zagabria, il Milan avrebbe addirittura la possibilità di rientrare tra le prime 8 ed evitare proprio questo turno di playoff fissato per febbraio. Prima, però, c'è da superare l'ostacolo Slovan Bratislava, il resto vien da sè.

TURNOVER - Per questa sera Paulo Fonseca ha optato per un turnover importante ed a suo modo anche rischioso. Fuori Leao per Okafor, Morata, squalificato, per Abraham, con Pulisic e Chukwueze che tornano titolari dopo il turno di riposo nello scorso weekend di campionato contro la Juventus. Da segnalare anche l'assenza di Emerson Royal, con Calabria che questa sera tornerà a vestire dal primo minuto la fascia da capitano del Milan.