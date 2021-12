Gazzetta - Milan, avanti tutta per Botman: proposto al Lille un prestito oneroso con diritto di riscatto

Nei piani rossoneri, quello che sta per iniziare doveva essere un mercato invernale senza acquisti e invece il grave infortunio di Simon Kjaer, che starà fuori per tutta la stagione, ha costretto il Milan a cambiare le sue strategie e dunque si muoverà per prendere un nuovo difensore centrale. Fin dal primo giorno il nome in cima alla lista del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara è sempre quello di Sven Botman.

OTTIMI RAPPORTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'olandese non è solo il profilo più apprezzato, ma anche quello seguito da più tempo visto che è nei radar milanisti già dalla scorsa estate. Su di lui il Milan si è quindi mosso ormai da tempo e inoltre potrà sfruttare gli ottimi rapporti che ci sono con il Lille, dal quale ha già preso Leao e Maignan. La richiesta dei francese è piuttosto alta e si aggira intorno ai 30 milioni di euro, dunque arrivare ad un accordo non sarà facile.

PROPOSTA MILAN - Il club di via Aldo Rossi spinge per arrivare a Botman e vorrebbe ripetere la stessa operazione che un anno fa ha portato Fikayo Tomori a Milanello: i rossoneri hanno infatti proposto al Lille un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire però se il club transalpino accetterà o meno questa soluzione, anche perchè i francesi sanno bene che ci sono altre squadre interessate al difensore olandese, in particolare in Inghilterra, che sono pronte a mettere sul piatto parecchi soldi.