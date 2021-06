Gazzetta - Milan, avanti tutta per Diaz e Firpo: si lavora al prestito con diritto di riscatto

Le linee telefoniche tra Casa Milan e la Spagna sono bollenti in questi giorni: il club di via Aldo Rossi è infatti in trattativa con il Real Madrid per riavere Brahim Diaz, che ha giocato l'ultima stagione in prestito ai rossoneri, e con il Barcellona per Junior Firpo, terzino che si alternerebbe con Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

DIRITTO DI RISCATTO - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo sta insistendo con i Blancos per riavere il giovane trequartista spagnolo, autore di un'annata positiva con la maglia del Milan: il giocatore potrebbe sbarcare nuovamente in prestito, ma stavolta i rossoneri vogliono inserire il diritto di riscatto. Gli spagnoli vorrebbero l'obbligo, ma è più facile che l'operazione vada in porto con il diritto di riscatto.

VICE THEO - Per la fascia sinistra di difesa, il primo nome della lista è quello di Junior Firpo, giocatore del Barcellona che il club di via Aldo Rossi aveva già cercato lo scorso gennaio. Nelle ultime settimane, il suo nome è tornato di moda come vice Theo Hernandez e, come per Diaz, l'idea sarebbe quella di prenderlo in prestito con opzione di acquisto. Le due società starebbero discutendo proprio della cifra del diritto di riscatto, che il Milan vorrebbe superiore ai 15 milioni di euro.