Gazzetta - Milan, avanti tutta per Yacine Adli: è lui la prima scelta. Il piano B è Grillitsch

Il Milan ha messo in cima alla sua lista degli acquisti per il centrocampo il nome di Yacine Adli, giocatore classe 2000 del Bordeaux. Il talento francese piace moltissimo in via Aldo Rossi dove, nonostante la giovane età, viene reputato già pronto per giocare in un top club europeo.

DOPPIO RUOLO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Bordaux lo valuta 12 milioni di euro, ma il Milan punta a chiudere l'operazione per una cifra inferiore ai 10 milioni, trattando anche su eventuali bonus da aggiungere alla parte fissa e future percentuali di rivendita. Adli piace anche perchè è in grado di giocare sia da centrocampista centrale che da trequartista, quindi in rossonero potrebbe alternarsi sia a Bennacer, Kessie e Tonali in mezzo al campo che a Brahim Diaz dietro la prima punta.

PIANO B - La trattativa tra Milan e Bordeaux è molto calda, ma la concorrenza non manca (il francese piace anche a Tottenham, Arsenal e Lille) e quindi il Diavolo tiene aperte anche altre piste: in particolare, la prima alternativa dei rossoneri a Yacine Adli è Florian Grillitsch, centrocampista classe 1995 dell’Hoffenheim. Il giocatore austriaco, che ha caratteristiche più difensive rispetto al giovane talento del Bordeaux, ha il contratto in scadenza tra un anno con il club tedesco e quindi potrebbe muoversi per una cifra piuttosto abbordabile.