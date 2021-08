Gazzetta - Milan, Bakayoko ha detto sì: il francese è disposto a tagliarsi l'ingaggio, c'è ottimismo

Bakayoko al Milan, un ritorno che s’ha da fare. Perché il giocatore piace ai dirigenti rossoneri e perché potrebbe arrivare in prestito, con una piccola somma da versare subito nelle casse del Chelsea e una cifra - tutt’altro che elevata - da fissare per l’eventuale riscatto. Insomma, ci sono tutti i presupposti per giungere alla fumata bianca.

GIÙ LO STIPENDIO - Ieri i dirigenti di via Aldo Rossi hanno incontrato i manager del francese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bakayoko guadagna attualmente 3 milioni netti, ma è disposto a scendere a quota 2,5 milioni: è il risultato più importante del vertice svoltosi a Casa Milan. La “rinuncia” del centrocampista sarà certamente d’aiuto nel dialogo con Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovic al Chelsea.

LE CIFRE - Di recente i Blues hanno rinnovato unilateralmente il contratto del giocatore fino al 2023. Bakayoko fu pagato 40 milioni nel 2017, ma ormai l’ammortamento non supera i 13 milioni di euro. Il diritto d’acquisto potrebbe essere intorno ai 10 milioni e c’è già un’intesa di massima sul prestito oneroso (1,5 milioni). C’è ottimismo: la trattativa è avanzata e potrebbe chiudersi a breve.