Gazzetta - Milan-Botman: si studia un'operazione alla Tomori. Per l'attacco piace Kolo Muani

Terminato il girone d'andata al secondo posto a -4 dall'Inter nonostante i tanti infortuni, per i giocatori del Milan è finalmente arrivato il momento di riposarsi un po', mentre in via Aldo Rossi iniziano giorni caldissimi in vista del mercato di gennaio. L'infortunio di Simon Kjaer, che resterà fuori per tutta la stagione, costringerà i rossoneri a prendere un difensore centrale, ma questo potrebbe non essere l'unico rinforzo invernale del Diavolo.

SOSTITUTO DI KJAER - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, la priorità è certamente trovare il sostituto del danese e il primo nome della lista è sempre quello di Sven Botman, 21enne giocatore del Lille. Il problema principale è il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e per questo il Milan punta a ripetere la stessa operazione fatta un anno fa con Fikayo Tomori, vale a dire impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri avrebbero così l'opportunità di osservarlo da vicino per sei mesi e poi in estate valutare se fare o meno un investimento così importante. Le alternative all'olandese sono Milenkovic della Fiorentina, Luiz Felipe della Lazio, Badiashile del Monaco e Omeragic dello Zurigo.

ATTACCANTE GIOVANE - Ma il difensore centrale potrebbe non essere l'unico movimento di mercato del Milan a gennaio: i dirigenti di via Aldo Rossi stanno infatti valutando la possibilità di prendere anche un giovane attaccante di prospettiva che possa crescere al fianco di due veterani come Ibrahimovic e Giroud. E il profilo che al momento sembra intrigare di più i rossoneri è quello di Randal Kolo Muani, 23enne attaccante del Nantes. Il suo prezzo è di 10 milioni di euro, ma ha il contratto in scadenza e quindi in estate potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero. Il Diavolo potrebbe spingere per averlo subito, anche se ovviamente non alla cifra che chiedono i francesi.