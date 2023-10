Gazzetta - Milan, buone notizie per Pioli: Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic pronti per la Juventus

Il Milan è arrivato alla sosta di ottobre per la nazionali in vetta da solo alla classifica della Serie A e quindi può vivere queste due settimane senza gare ufficiali con maggiore serenità. Questo stop servirà poi a Stefano Pioli anche per recuperare tre infortunati, vale a dire Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic.

OK PER LA JUVE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tutti e tre sono sulla via del ritorno in campo e sono attesi nella lista dei disponibili per Milan-Juventus del 22 ottobre, primo match del Diavolo alla ripresa. Si tratta di tre rientri importantissimi per la formazione milanista perchè permetterà a Pioli di fare turnover: dopo la supersfida di San Siro contro il bianconeri, i rossoneri sono infatti attesi da due trasferte complicatissime contro PSG in Champions League e Napoli in Serie A.

TURNOVER - E' impensabile che giochino sempre gli stessi e quindi il tecnico del Milan dovrà far ruotare un po' i suoi giocatori. Per questo è fondamentale avere tutti a disposizione. Kalulu è fuori da parecchie settimane (si era infortunato durante la sosta delle nazionali di settembre) e il suo rientro è molto importante per le rotazioni in difesa visto che può fare sia il centrale che il terzino. I ritorni di Krunic e Loftus-Cheek permetteranno invece a Pioli di non avere più scelte quasi obbligate in mezzo al campo come nelle ultime settimane quando c'erano a disposizione solo quattro giocatori (Reijnders, Adli, Pobega e Musah).