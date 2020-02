Gazzetta - Milan, c'è ottimismo per il recupero di Ibra per il derby: la conferma arriva da Pioli

L'assenza di Zlatan Ibrahimovic nella sfida di ieri contro il Verona si è sentita moltissimo, ma per fortuna lo svedese dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Pioli per il derby di domenica contro l'Inter. Superata l'influenza, ora il numero 21 milanista deve solo smaltire l'affaticamento muscolare e poi potrà tornare al centro dell'attacco milanista.

OTTIMISMO - Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera c'è ottimismo sul recupero di Ibra per il match contro i nerazzurri. E la conferma è arrivata anche da Pioli, che ieri nel post-partita ha spiegato: "Zlatan sta meglio, ha avuto un affaticamento muscolare a inizio settimana, poi è subentrata l’influenza che non ci ha permesso di provarlo in allenamento. Spero di rivederlo al lavoro da martedì, ma credo non ci siano dubbi: ci sono ottime possibilità perché possa giocare contro l’Inter". Parole che fanno ben sperare i tifosi milanisti che senza Ibra sanno bene che il Milan avrebbe pochissime chance di uscire da San Siro con un risultato positivo.

I DIFETTI SENZA IBRA - Anche perchè la squadra che si è vista ieri contro il Verona è stata piuttosto deludente: l'assenza dello svedese si è sentita parecchio, con i rossoneri che non hanno fatto vedere la stessa determinazione e la stessa personalità delle ultime partite. La gara di ieri ha messo a nudo tutti i difetti del Diavolo quando Zlatan non c'è, cioè gli stessi della prima parte di stagione. Per fortuna, la sua assenza dovrebbe limitarsi ad una sola gara, anche perchè, dopo il derby, è in programma un altro match molto importante per il Diavolo, cioè la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.